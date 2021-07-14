Шойгу прибыл с проверкой в ЮВО

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону.

«Глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

«Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов», – отмечено в тексте.

Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа компанией «Роствертол».

Ранее морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО.