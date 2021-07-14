Светлана Бондарчук, Ида Галич, Дарья Мельникова, Агата Муцениеце, Максим Виторган и все-все на дне рождения Нино Нинидзе

Во вторник, 13 июля, грузинской актрисе и певице Нино Нинидзе исполнилось 30 лет. Свой юбилей девушка решила отметить шумной и многолюдной вечеринкой на крыше одного из домов в столице. На фоне Москвы-сити состоялся небольшой концерт с живой музыкой и выступлениями самой именинницы. Также на сцене выступил возлюбленный Нино, актер Максим Виторган – в качестве подарка он вышел к ней на сцену и они вместе спели песню Дианы Арбениной “Бонни и Клайд”.

Поздравить именинницу собрались десятки звездных друзей актрисы: Светлана Бондарчук, Дарья Мельникова, которая месяц назад сообщила о разводе с Артуром Смольяниновым, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Ида Галич, Сабина Ахмедова, Любовь Толкалина с дочерью Марией, Юля Паршута, Александра Ревенко и солист группы Tesla Boy Антон Севидов, участник “Квартета И” Леонид Барац и многие другие. На празднике также был замечен новый художественный руководитель “Гоголь-центра” Алексей Агранович, а режиссер Александр Молочников был в этот раз один, без своей девушки Екатерины Варнавы. 48-летний возлюбленный Нино Нинидзе Максим Виторган пришел на день рождения со своей 24-летней дочерью Полиной.

Юлия Хлынина и Дарья Мельникова Игорь Бычков и Юлия Хлынина Александр Молочников и Алексей Агранович Сабина Ахмедова и Никита Душкин Ида Галич, Оксана Кравчук, Агата Муцениеце и Любовь Толкалина

Во время и после праздника гости выкладывали в Instagram десятки фото и видео с торжества. Так, на кадры попал момент, как Нино поздравляет ее 5-летний сын Саша от бывшего мужа Кирилла Плетнева. Он же помог ей задуть свечи на праздничном торте.

Сой возраст Нино приняла философски – за несколько часов до вечеринки она опубликовала следующий пост на своей странице в соцсети:

ничего не подытоживаю.

не даю определение…

что-то поняла…

что-то предстоит…

какой же это кайф просто быть.

наблюдать.

любить.

спасибо.

#сднемрождения #меня

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Максим Виторган с дочерью Полиной Юля Паршута Нино Нинидзе с сыном Сашей

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Публикация от AGATA MUCENIECE | TEAM (@muceniece.team)

Владимир Яглыч