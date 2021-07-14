 

В Англии обнаружили рост случаев инфаркта миокарда среди молодых людей

14.07.2021, 10:36, Разное
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Чтобы оценить динамику изменения частоты госпитализаций в связи с инфарктом миокарда в разных возрастных группах, международная группа исследователей под руководством Оксфордского университета воспользовалась данными больниц в Англии с 1968 по 2016 годы.

В общей сложности в исследование были включены 3,5 миллиона случаев, 68% пациентов — мужчины. Около половины зарегистрированных инфарктов у мужчин (48%) и 71% у женщин приходились на пациентов старше 65 лет. На момент начала наблюдательного периода число госпитализаций последовательно увеличивалось, достигнув пика в середине 80х годов, после чего постепенно снижалось вплоть до 2011 года. Исключение составили молодые женщины 35-49 лет и мужчины 15-34 лет — в этих возрастных группах было зафиксировано небольшое увеличение показателей.

Однако начиная с 2012 года количество пациентов обоего пола с сердечными приступами вновь начало расти. Причем наиболее заметный рост ученые обнаружили среди пациентов мужского пола 15-34 лет (увеличение на 7,2% в год) и женщин 40-49 лет (6,9-7,3% в год).

По мнению ученых, возможным объяснением этого феномена может быть внедрение более чувствительных диагностических тестов в больницах Англии, однако такой значительный рост скорее всего также связан и с другими серьезными факторами.

«Рост числа госпитализаций с инфарктом миокарда среди молодых женщин и мужчин вызывает большую озабоченность. Рекомендации по первичной профилактике должны по-прежнему включать важную информацию о том, что ишемическая болезнь сердца», — это болезнь не только мужчин и пожилых людей — считают авторы исследования.

Ранее американские ученые сообщили о значительном росте смертности от болезней сердца среди молодых женщин начиная с 2010 года. Вопреки расхожему мнению о том, что большинство проблем с сердцем у женщин возникают с наступлением менопаузы, анализ показал, что минимум у трети пациенток они появились задолго до 65 лет.

Эта тревожная тенденция во многом связана с тем, что женщины часто уделяют больше внимания здоровью членов своей семьи, но не своему собственному, считает доктор Эрин Мичос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса, ведущий автор исследования.



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