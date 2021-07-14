 

Ткаченко: На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием

14.07.2021, 10:34, Новости дня
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“Много лет нас пытались разъединить темой языка. Не получается, хотя попытки продолжаются. Но наша главная цель – это чтобы язык стал общеупотребительным во всех сферах общества. На какой главный вопрос мы попробуем ответить? На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием”, – сказал Ткаченко.

Он также добавил, что задача его и министерства – сделать “нежную украинизацию, потому что речь идет о всем населении Украины”.

ВИДЕОВидео: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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