 

Суд признал кондитерскую компанию “АВК” банкротом. Она заявила, что из-за агрессии России

14.07.2021, 10:34, Новости дня
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В решении говорится, что “имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами и недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов”.

Также подчеркивается, что коэффициент обеспеченности собственными средствами компании является низким. Это, в свою очередь, снижает шансы предприятия использовать внесудебные меры для восстановления платежеспособности.

В суде также отметили, что отрицательный результат показателя текущей платежеспособности предприятия свидетельствует о его неплатежеспособности.

Кроме того, суд уточняет, что после открытия дела о банкротстве компания не предоставляла предложений по восстановлению своей платежеспособности. Среди кредиторов “АВК” указаны Всеукраинский банк развития, Райффайзен банк, Сбербанк и Проминвестбанк.

Позже в пресс-службе компании уточнили, что “АВК” – это холдинг, в составе которого находится ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе и частное акционерное общество “АВК”. Последнее суд и признал банкротом.

“ЧАО “АВК” признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего, из-за агрессии России против Украины, а основные активы ЧАО “АВК” находятся на неподконтрольной Украины территории”, – сказали в пресс-службе.

Остальные предприятия холдинга “АВК” продолжают работать в штатном режиме на территории Украины, добавили в компании.

Контекст:

“АВК” – украинская продуктовая компания, которая специализируется на производстве разнообразных кондитерских изделий, мультизлаковых полезных снэков и растительного мяса. Она была основана в 1991 году и начинала свою деятельность как поставщик какао-бобов для кондитерских фабрик Украины

Производство по делу о банкротстве ЧАО “АВК” было открыто в 2016 году, отмечает Liga.net. В январе 2018 года Сбербанк отсудил у “АВК” кондитерскую фабрику в Мукачево и земельный участок площадью 1,3 га. В декабре 2018 года Проминвестбанк отсудил у компании фабрику в городе Днепр. В июне 2019-го “АВК” проиграла Сбербанку кондитерскую фабрику в оккупированном Донецке.

В январе 2020 года суд признал многомиллиардные долги “АВК” перед банками, сообщал Finbalance.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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