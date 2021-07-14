 

Более 430 млн грн уплаченных налогов. В “Харьковоблэнерго” рассказали о финансовых результатах за полгода

14.07.2021, 10:34, Новости дня
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По его словам, в 2020 году “Харьковоблэнерго” стало вторым крупнейшим налогоплательщиком в Харьковской области, а за первые шесть месяцев 2021-го заплатило 431 млн грн налогов, из которых 214 млн грн составил налог на добавленную стоимость, 52 млн грн – налог на прибыль.

Чистая прибыль “Харьковоблэнерго” в 2020 году составила почти 5 млн грн. “Ликвидация коррупционных на предприятии, связанных с предыдущим менеджментом, позитивно отразилась на финансовых показателях компании”, – отметил Логвиненко.

Он также напомнил, что в мае 2021 года “Харьковоблэнерго” установило новый силовой трансформатор в Красноградской центральной районной больнице, где в рамках “Большой стройки” ранее был установлен томограф, требовавший нестандартного подключения к электросети. Кроме того, “Харьковоблэнерго” провело масштабную замену электрических опор в Волчанском, Дергачевском, Золочевском, Красноградском районах Харьковской области и в городе Харькове.

Логвиненко подчеркнул, что в I квартале 2022 года должна состояться приватизация компании, которая позволит привлечь инвестиции в модернизацию энергетической инфраструктуры. 

“Учитывая постоянный рост потребления электрической энергии, анализ рынка показывает, что инвестиции в развитие и модернизацию украинской энергетической инфраструктуры успешно окупятся в долгосрочной перспективе. Впрочем, пока у государственного владельца нет средств для эффективного развития отрасли. В этом смысле приватизация обеспечит необходимые инвестиции для сектора. Приватизация АО “Харьковоблэнерго” – это шаг к новой эффективной энергетике в Украине, социальной стабильности региона и новым перспективам развития Харьковской области на десятилетия вперед”, – считает Логвиненко. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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