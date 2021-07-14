 

Новый пикап Toyota на базе Land Cruiser 300 получил заднее стекло с электроприводом

14.07.2021, 10:32, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Toyota представил модернизированный пикап Toyota Tundra, выполненный на основе внедорожника Land Cruiser 300.

Официальная премьера автомобиля состоится уже в августе, когда будут рассекречены все параметры автомобиля. Новинка обладает сдвижным стеклом с электроприводом и другими продвинутыми опциями, отсутствующими у предшествующих модификаций. Кроме того, по представленным изображениям можно увидеть двухсекционную панорамную крышу.

Автомобиль имеет рамную конструкцию, платформу и двигатель, используемый в новом внедорожнике Land Cruiser 300. Под капотом установили 3,5-литровый мотор, который выдает 415 л.с. мощности. Модель приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.



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