Новый пикап Toyota на базе Land Cruiser 300 получил заднее стекло с электроприводом

Японский автомобильный гигант Toyota представил модернизированный пикап Toyota Tundra, выполненный на основе внедорожника Land Cruiser 300.

Официальная премьера автомобиля состоится уже в августе, когда будут рассекречены все параметры автомобиля. Новинка обладает сдвижным стеклом с электроприводом и другими продвинутыми опциями, отсутствующими у предшествующих модификаций. Кроме того, по представленным изображениям можно увидеть двухсекционную панорамную крышу.

Автомобиль имеет рамную конструкцию, платформу и двигатель, используемый в новом внедорожнике Land Cruiser 300. Под капотом установили 3,5-литровый мотор, который выдает 415 л.с. мощности. Модель приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.