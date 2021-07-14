Два внедорожника Infiniti подорожали на рынке в РФ в июле 2021 года

Премиальная марка Infiniti озвучила обновленный прайс на свои кроссоверы, доступные в России.

В частности, модели QX50 и QX80 кроссоверов стали дороже на 80-100 тысяч рублей. Приобрести новейшие поколения Infiniti Q60 и Infiniti QX60 пока можно по прежней цене, тогда как версия Infiniti Q50 окончательно покинула рынок России. Следует отметить, что с июля на российском рынке поступила новая версия кроссовера QX80 2021 модельного года.

Автомобиль предполагает новый мультимедийный комплекс Infiniti InTouch, поддерживающий системы Apple Carplay и Android Auto. Пока остальные параметры внедорожника не называют, однако эксперты прогнозируют высокий спрос на автомобиль.