 

Два внедорожника Infiniti подорожали на рынке в РФ в июле 2021 года

14.07.2021, 10:32, Новости дня
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Премиальная марка Infiniti озвучила обновленный прайс на свои кроссоверы, доступные в России.

В частности, модели QX50 и QX80 кроссоверов стали дороже на 80-100 тысяч рублей. Приобрести новейшие поколения Infiniti Q60 и Infiniti QX60 пока можно по прежней цене, тогда как версия Infiniti Q50 окончательно покинула рынок России. Следует отметить, что с июля на российском рынке поступила новая версия кроссовера QX80 2021 модельного года.

Автомобиль предполагает новый мультимедийный комплекс Infiniti InTouch, поддерживающий системы Apple Carplay и Android Auto. Пока остальные параметры внедорожника не называют, однако эксперты прогнозируют высокий спрос на автомобиль.



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