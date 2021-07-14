 

Частые ураганы в Атлантике связали с долгосрочными климатическими колебаниями

14.07.2021, 10:30, Разное
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Климатолог Габриэль Векки из Принстонского университета рассказал, что частые ураганы в Атлантике связаны с долгосрочными климатическими изменениями. Глобальное потепление, по мнению эксперта, на появление штормов никак не влияет.
Векки и его коллеги изучили данные о наблюдениях за погодой с 1851 по 2019 год. Их интересовали исключительно ураганы в Атлантике и периоды, когда никаких катаклизмов не наблюдалась. Внимательно изучив данные, эксперты пришли к выводу, что сюжет с возросшими стихийными бедствиями повторялся уже неоднократно. В течение последних 150 лет были периоды длительностью 30-35 лет, когда штормов практически не наблюдалось. Между 1900 и 1930, а также 1960 и 1980 годами Атлантика переживала спокойные времена без буйства природы. После ураганы возвращались. Таким образом, начавшиеся сейчас бури над Атлантическим регионом нельзя считать признаком глобального потепления.

Несмотря на полученные данные, климатологи не исключают причастность человека к изменениям в климате. Они отметили, что сейчас наблюдается повышенный выброс вредных веществ в атмосферу. Ураганы в Атлантике действительно появляются с установленной периодичностью, вот только сила стихии и её особенности могут разниться, и ключевым фактором является как раз процесс жизнедеятельности человека.

Источник: nauka.tass.ru



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