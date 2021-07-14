Ученые объяснили способность девочек обучаться быстрее, чем мальчики

Учёные из Университета Альберты объяснили способность девочек обучаться быстрее, чем мальчики. Всему виной кишечные бактерии Bacteroidetes, находящиеся в организме детей.

Автор исследования и профессор педиатрии Анита Козырская рассказала, что после исследования организмов 400 детей, им удалось выявить одну из возможных причин. У всех девочек в раннем возрасте заметно выше уровень содержания Bacteroidetes в кишечнике. Из-за этого, уверены специалисты, они гораздо быстрее обучаются языковым навыкам и развивают когнитивные функции. Вероятнее всего в будущем, когда проходит подростковый период, разность в скорости обучения пропадает. Каким именно способом Bacteroidetes влияют на способность обучения, пока неизвестно.

Учёные отметили, что некоторые мальчики также демонстрировали более быструю способность к обучению новым навыкам. При анализе их организма, в кишечнике также, как и у девочек, обнаружили повышенную концентрацию Bacteroidetes. Подобная информация, по мнению исследователей, позволит в будущем на ранней стадии находить детей с повышенным риском психических отклонений или нарушениями развития.

Источник: www.medikforum.ru