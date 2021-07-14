Рэпер Джиган отправил в нокдаун годовалого сына

Рэпер Джиган отправил в нокдаун своего годовалого сына Давида. Соответствующим видео в социальной сети Instagram поделилась его супруга Оксана Самойлова.

Джиган и Самойлова воспитывают четверых детей. Младшим ребенком в звездной чете является сын Давид, которому скоро исполнится полтора года. Модель делится в социальных сетях моментами его взросления.

Последнее видео, появившееся в ленте знаменитости, вызывало споры в Сети. На обнародованных кадрах рэпер Джиган боксировал с грушей во дворе своего загородного дома. С обратной стороны спортивного снаряда оказался его сын Давид. Когда отец ударил грушу, она покачнулась, и мальчик упал.

В описании к публикации Оксана Самойлова сразу же отметила, что Давид не пострадал. Мальчика просто оттолкнуло грушей. Звездная мать считает, что этот ролик должен находится в основной ленте профиля. Она добавила, что сын решил побоксировать, но отец сразу же отправил его в нокдаун. Пользователи оставили неоднозначные комментарии к посту. Некоторые посмеялись, но нашлись и те, кто раскритиковал Джигана.

Напомним, что пара воспитывает не только сына, но и троих дочерей – Ариелу, Лею и Майю. В следующем году Джиган и Самойлова отметят десятилетие совместной жизни.