Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору»

Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, информирует ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его «майором» и «оперуполномоченным», а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему «полицейскому» оплеухи со словами «Бэтмен бухой за рулем». ГУ МВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв.

«Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МВД.

В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему «был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника».

По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре.

Ранее ростовчанин избил трех полицейских в изоляторе временного содержания.