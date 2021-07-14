Вспышка коронавируса произошла на борту британского авианосца «Куин Элизабет»

Вспышка коронавируса произошла на борту флагмана британских ВМС «Куин Элизабет», который вошел в Индийский океан, информирует Би-би-си.

Авианосец покинул 22 мая военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре, передает ТАСС.

По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ. Согласно сообщению пресс-секретаря авианосной группы, «проведение запланированных ранее тестов дало положительный результат на COVID-19 у небольшого количества членов экипажей». «Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание», – сказала она. Меры по смягчению последствий вспышки включают, в частности, ношение масок, социальное дистанцирование, добавила пресс-секретарь.

Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.

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