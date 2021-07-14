 

Ушел из жизни бывший муж Аллы Пугачевой

14.07.2021, 9:50, Разное
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Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович умер на 77-м году жизни. Первым об этом вчера вечером сообщил Telegram-канал Baza, а позже подтвердили информагентства. Известно, что в конце июня у Стефановича был диагностирован коронавирус, однако он принял решение лечиться дома. Через несколько дней, 5 июля, его все же госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных в Сокольниках в Москве с 50%-ным поражением легких. После состояние режиссера стало ухудшаться и его перевели в реанимацию.

Примечательно, что сам Стефанович все новости о своем состоянии и госпитализации опровергал:

Сейчас в больницу тащат всех, у кого малейшее подозрение. Мое подозрение на COVID-19 в результате тщательных анализов не подтвердилось. Лечат ОРЗ. Динамика положительная, – сказал он в разговоре с журналистами 5 июля.

Александр Стефанович

Александр Стефанович известен как автор документальных и художественных фильмов, в том числе “Дорогой мальчик”, “Душа”, “Пена”, “Начни сначала” и других. С 1968 по 1974 год был женат на актрисе Наталье Богуновой, а 1977 по 1981 год состоял в браке с Аллой Пугачевой. Он стал вторым мужем Примадонны, причем, считается, что именно он стал автором ее сценического образа: например, он посоветовал ей из каждой песни устраивать “маленький спектакль” и исполнять их так, будто она каждый раз исповедуется перед публикой.

Стефанович и Пугачева познакомились на домашней вечеринке у поэта Леонида Дербенева и у них завязался роман, хотя оба в тот момент были несвободны. Через несколько лет их пути разошлись – якобы причиной тому стала ссора на съемочной площадке музыкального фильма “Душа”. Пугачева была утверждена на главную роль, но во время съемок разругалась со съемочной группой и все отказались с ней работать. Стефановичу не оставалось ничего другого, как заменить артистку.

Развод растянулся на полгода из-за раздела имущества. После их расставания Стефанович написал роман, в основу которого легла история их отношений, а позже по нему сняли сериал “Кураж”. Причем, как рассказывали люди из круга Пугачевой, он ей не понравился.Алла Пугачева и Александр Стефанович



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