 

Пять европейских стран присоединились к экономическим санкциям ЕС против Беларуси

14.07.2021, 9:40, Новости дня
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Среди них страны – кандидаты на вступление в Евросоюз – Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.

“Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Евросоюз в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, 24 июня ввел экономические санкции против Беларуси.

Среди прочего, санкции ЕС против Беларуси включают ограничение торговли нефтепродуктами продуктами с содержанием калия и табачной продукцией, ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС, запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны.

Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси.

Ранее, 21 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 человек и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным “Радыё Свабода”, под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, Новая нефтяная компания, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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