 

“Огонь”. Loboda развела ноги перед камерой

14.07.2021, 9:40, Новости дня
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Певица запечатлена сидящей на стуле с разведенными в стороны ногами.

“Прошли сутки. Мы закончили съемки в восемь утра… А в 9.30 я была уже в полете, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку… Ведь я танцевала всю ночь. И ты будешь танцевать этим летом
под мой новый трек Allo”, – написала она.

Певица анонсировала премьеру клипа на эту песню на 16 июля. Снял ролик для нее украинский режиссер Алан Бадоев.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Огонь”, – отметила подписчица nastay2209.

Контекст:

Loboda 18 октября отпразднует 39-летие. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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