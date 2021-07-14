Путин заявил, что РФ будет выполнять обязанности по транзиту газа через Украину “несмотря на всякие сложности”

“Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. […] И, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять”, – сказал он.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, тогдашний глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

“Газпром” в 2021 году уже трижды отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь и июль.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа”. Меркель сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—