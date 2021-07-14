Путин заявил, что РФ будет выполнять обязанности по транзиту газа через Украину “несмотря на всякие сложности”
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“Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. […] И, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять”, – сказал он.
Контекст:
30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.
В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, тогдашний глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.
Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.
“Газпром” в 2021 году уже трижды отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь и июль.
12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа”. Меркель сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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