Диетологи назвали неочевидные причины провальных попыток похудеть

Диетологи назвали ряд неочевидных причин провальных попыток быстро похудеть. Речь идёт не только о неправильных тренировках, но и о здоровом сне и даже внешних раздражителях.

Эксперты в области похудения в корне не согласны с утверждением, что для быстрого и эффективного сброса веса нужно непременно истязать себя тренировкам и диетами. В некоторых случаях подобные методы могут только навредить организму. Это касается моментов, когда набор веса происходит из-за гормона стресса кортизола. Он заставляет вырабатываться инсулин в больших количествах, что неизменно нарушает обмен веществ. В этом случае требуется внимательно подойти к раздражителям и избавиться от стресса, что благотворно скажется на фигуре. Не следует пренебрегать и здоровым сном, так как кортизол в этом случае начинает вырабатываться с не меньшей силой и к лишнему весу прибавляется повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Недостаток отдыха может сказаться и на раздражительности человека, а также снизить его продуктивность.

Ещё одним неочевидным фактором является работа эндокринной системы. Если у человека имеется сбой гормонального фона, то появление лишних килограммов лишь дело времени. В организме может как нарушиться процесс обмена веществ, так и вовсе тело перестанет сжигать лишний жир. Именно поэтому в обоих случаях важно наладить режим сна и бодрствования. Прекрасным дополнением станет чёткий режим приёма пищи. Не следует пренебрегать советами лечащего врача или диетолога. Медицинские специалисты позволят составит самое сбалансированное питание и распорядок дня.

Источник: riafan.ru