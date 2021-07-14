 

Диетологи назвали неочевидные причины провальных попыток похудеть

14.07.2021, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетологи назвали ряд неочевидных причин провальных попыток быстро похудеть. Речь идёт не только о неправильных тренировках, но и о здоровом сне и даже внешних раздражителях.
Эксперты в области похудения в корне не согласны с утверждением, что для быстрого и эффективного сброса веса нужно непременно истязать себя тренировкам и диетами. В некоторых случаях подобные методы могут только навредить организму. Это касается моментов, когда набор веса происходит из-за гормона стресса кортизола. Он заставляет вырабатываться инсулин в больших количествах, что неизменно нарушает обмен веществ. В этом случае требуется внимательно подойти к раздражителям и избавиться от стресса, что благотворно скажется на фигуре. Не следует пренебрегать и здоровым сном, так как кортизол в этом случае начинает вырабатываться с не меньшей силой и к лишнему весу прибавляется повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Недостаток отдыха может сказаться и на раздражительности человека, а также снизить его продуктивность.

Ещё одним неочевидным фактором является работа эндокринной системы. Если у человека имеется сбой гормонального фона, то появление лишних килограммов лишь дело времени. В организме может как нарушиться процесс обмена веществ, так и вовсе тело перестанет сжигать лишний жир. Именно поэтому в обоих случаях важно наладить режим сна и бодрствования. Прекрасным дополнением станет чёткий режим приёма пищи. Не следует пренебрегать советами лечащего врача или диетолога. Медицинские специалисты позволят составит самое сбалансированное питание и распорядок дня.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / AGA рекомендует раннее использование биопрепаратов у пациентов с болезнью Крона от средней до тяжелой

18.05 / В Мэриленде обнаружили редкую серебряную монету с изображением короля Карла I

02.05 / Физиологи из Дании опровергли миф об использовании человеком лишь 10% мозга

07.05 / Сладкие напитки вроде колы и лимонада могут вызвать колоректальный рак у женщин до 50 лет

11.09 / Прокуратура Берлина не может предоставить России новые данные о Навальном

23.08 / Никита Джигурда в лесу попросил силы природы за Михаила Ефремова

28.08 / А теперь инцестик – Личное мнение

11.09 / Мнение: О незаметной сдаче российской внешней политики

29.06 / Британские ученые представили недорогую технологию зарядки смартфонов за 5 минут

13.12 / “Это же не шуточки”: Путин жестко высказался о снижении покупательской способности россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика