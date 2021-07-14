Стефанович при жизни назвал причину развода с Пугачевой: “Заставлял ее худеть”

Режиссер Александр Стефанович в одном из последних интервью пояснил о причине развода с Аллой Пугачевой. Он заставлял Примадонну отечественной эстрады постоянно худеть. В связи с этим артистка ушла от него.

Александр Стефанович скончался в результате последствий коронавируса 13 июля. Он был вторым по счету супругом Аллы Пугачевой. Перед смертью кинорежиссер так и не успел помириться со своей бывшей женой. Знакомые Стефановича отмечают, что именно она на протяжении многих лет была для него музой. После развода режиссер часто вспоминал Примадонну во многих интервью.

Александр Стефанович в рамках одного из разговоров с журналистами назвал настоящую причину расставания с Пугачевой. Режиссер пытался заняться ее сценическим образом. Он постоянно заставлял Примадонну работать над собой. Когда пара познакомилась, певице было 26 лет, а развод состоялся уже через четыре года. Стефанович отметил, что артистка уже имела лишние килограммы. Их он объяснял конституцией тела исполнительницы. Пугачева пыталась с этим бороться.

Когда супруги пришли в ЗАГС, чтобы оформить развод, им дали три месяца на раздумье. В государственной структуре заявили, что необходимы серьезные основания для расставания. Тогда Пугачева закричала, что Стефанович над ней издевался и заставлял худеть.

Источник: www.kp.ru