Эксперты рассказали о принципах правильной зарядки разряженного смартфона

Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон при разряженном аккумуляторе. Соблюдая несложные принципы, можно продлить жизнь любимому девайсу.

Длительность работы смартфона зависит от правильной эксплуатации аккумулятора. Эксперты интернет-ресурса hi-tech.mail.ru перечислили случаи, когда не стоит спешить подключать гаджет к зарядному устройству. Так, если человек зашел в помещение с холода, лучше дать телефону немного адаптироваться к теплу, чтобы избежать перепада температур. Аналогичная ситуация и с перегревшимся девайсом, заряжая горячую батарею, можно привести к ее вздутию и окислению. В обоих случаях накопитель энергии теряет свою емкость намного быстрее.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы во время зарядки аппарат работал на полную мощность. Поэтому перед подключением зарядки, лучше выключить все требовательные к мощностям функции и приложения. Кроме того, следует учитывать, что современные мобильные устройства не требуют полной 100-процентной зарядки. Лучше пополнять энергию аккумулятора чаще, так для литиевых элементов оптимальным диапазоном является 40-80%.

Также необходимо выбирать поверхность, на которой лежит подключенный к зарядному смартфон. Она должна быть твердой и не иметь неровностей, так как в противном случае могут быть случайно перекрыты технологические отверстия для отвода тепла от батареи.

Источник: newinform.com