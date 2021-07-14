Эксперты рассказали о принципах правильной зарядки разряженного смартфона
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон при разряженном аккумуляторе. Соблюдая несложные принципы, можно продлить жизнь любимому девайсу.
Длительность работы смартфона зависит от правильной эксплуатации аккумулятора. Эксперты интернет-ресурса hi-tech.mail.ru перечислили случаи, когда не стоит спешить подключать гаджет к зарядному устройству. Так, если человек зашел в помещение с холода, лучше дать телефону немного адаптироваться к теплу, чтобы избежать перепада температур. Аналогичная ситуация и с перегревшимся девайсом, заряжая горячую батарею, можно привести к ее вздутию и окислению. В обоих случаях накопитель энергии теряет свою емкость намного быстрее.
Кроме того, нельзя допускать, чтобы во время зарядки аппарат работал на полную мощность. Поэтому перед подключением зарядки, лучше выключить все требовательные к мощностям функции и приложения. Кроме того, следует учитывать, что современные мобильные устройства не требуют полной 100-процентной зарядки. Лучше пополнять энергию аккумулятора чаще, так для литиевых элементов оптимальным диапазоном является 40-80%.
Также необходимо выбирать поверхность, на которой лежит подключенный к зарядному смартфон. Она должна быть твердой и не иметь неровностей, так как в противном случае могут быть случайно перекрыты технологические отверстия для отвода тепла от батареи.
Источник: newinform.com
Смотреть комментарии → Комментариев нет