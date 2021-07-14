 

Цены на бензин в России побили исторический рекорд

14.07.2021, 9:30, Разное
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По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 тоже продается близко к рекорду – 59 207 рублей за
тонну. Оптовая цена дизельного топлива составила 51 879 рублей, что рядом с максимальным значением.

Российский топливный союз (РТС) бьет тревогу. В июле ведомство уведомило правительство России об ухудшении ситуации с ценами на бензин. В документе сообщено, что оптовая стоимость топлива растет темпами, которые существенно выше инфляции. В то же время розница ограничена инфляцией, передает РИА Новости.

Получается, что независимые автозаправки трудятся себе в убыток. Хорошим шагом для сдерживания роста оптовых цен на бензин в РТС видят повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.

В свою очередь в Минэнерго отметили, что ведется постоянный мониторинг цен на бензин, а также оценивается влияние принятых мер. Кроме того, в ведомстве напомнили, что для улучшения ситуации с ценообразованием действует демпферный механизм и принимаются другие меры. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что для сдерживания цен можно ограничить экспорт топлива,



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