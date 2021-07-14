Корреспондент RT в Ираке рассказал подробности своего задержания

Корреспондент телеканал RT в Багдаде Ашраф Мухаммад аль-Аззауи, задержанный во вторник местными силами безопасности, рассказал подробности произошедшего.

По словам журналиста, сотрудники Управления организованной преступности и представитель государственного Управления по СМИ и коммуникациям посетили офис телеканала в иракской столице. Они, как отметил аль-Аззауи, заявили о неких нарушениях в работе бюро и поинтересовались наличием аппаратуры, позволяющей передавать информацию или вести вещание, передает РИА «Новости».

«Я им сказал, что такой аппаратуры у нас нет и весь процесс осуществляется через специальные вещательные компании. После чего один из силовиков сказал, что у них есть приказ закрыть офис и задержать меня», – сообщил корреспондент.

Вслед за этим журналиста отвезли в Управление организованной преступности, причину задержания ему не объяснили. Первоначально ему сказали, что Управление по СМИ и коммуникациям подало жалобу на офис RT. В управлении аль-Аззауи отвечал на многочисленные вопросы стражей правопорядка, касающиеся его личной жизни. После этого ему позвонил глава Управления по СМИ и коммуникациям, который сказал, что власти не подавали против бюро RT никаких жалоб.

«Честно говоря, я не понимал в чем меня обвиняют и почему я там находился с десяти утра до десяти вечера. Коллеги по синдикату журналистов были рядом со мной с момента моего прибытия», – сообщил репортер.

По его словам, глава синдиката журналистов сообщил правоохранителям, что канал работает на легальной основе, после того как работа его офиса в Багдаде возобновилась. Более того, отметил журналист, Управление по СМИ и коммуникациям не информировало его о каких-либо возможных сложностях. После активного вмешательства со стороны российского телеканала, как рассказал Ашраф, ему вернули личные вещи и телефон.

«Следствие надо мной так бы и продолжалось, но после активных контактов (со стороны RT и синдиката иракских журналистов) дело было приостановлено», – отметил он.

Корреспондент назвал свое задержание задержания очень странным, ведь ему так и не смогли объяснить причину. «Меня выпустили под залог, его внес глава синдиката журналистов Муаяд аль-Лами. Управление по СМИ и коммуникациям также прислало людей, чтобы внести за меня залог», – объяснил репортер.

По словам Ашрафа, он «благодарит своих коллег по RT и журналистов в Ираке и за его пределами за проявленную солидарность».

Иракские власти пока не прокомментировали инцидент.