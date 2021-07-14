Массовое захоронение жертв фашистов найдено под Псковом

Поисковые объединения Псковской и Новгородской областей в рамках федерального проекта «Без срока давности» обнаружили массовое захоронение возле деревни Борки Невельского района Псковской области, где в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы убили тысячи мирных советских граждан.

Председатель совета командиров «Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И.Орлова» Игорь Неофитов сообщил, что «пока мы обнаружили одно место захоронения, но его еще не вскрывали», передает РИА «Новости».

«Местные краеведы говорят, что это люди, привезенные из других мест, и которые эксплуатировались на местных работах. Исходя из площади этого квадрата, там может быть захоронено несколько десятков человек», – отметил он.

Руководитель поискового отряда города Невель Кирилл Шляц отметил, что «по воспоминаниям очевидцев из числа местных жителей, там были расстреляны мирные граждане не только из района Невельска, но и других соседних районов Псковской области». По их словам, свозили людей и со стороны Смоленской области, из Усвятского района.

В конце декабря 1944 года на основе показаний свидетелей, а также других документов городская чрезвычайная районная комиссия составила акт о зверствах гитлеровских карателей в Невеле и Невельском районе. Этот документ вошел в сборник материалов советской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

«В том акте приводились показания женщины, бывшей очевидцем, и насчитавшей, что в два места – в Борки и в другое место – каратели увезли на расстрелы в общей сложности 8 тыс. человек. Но никто пока не может точно сказать, сколько было казнено мирных граждан в Борках», – добавил Шляц.

По его словам, помимо акта 1944 года и воспоминаний местных жителей, пока не обнаружено каких-либо архивных документов на этот счет.

«Сейчас на месте найденного захоронения начнутся раскопки, чтобы собрать доказательную базу и подтвердить, что там были расстреляны именно мирные граждане, а не военнопленные. Кроме того, будет расширяться область поиска, потому что пока найдено одно место. А таких мест, очевидно, должно быть много», – отметил Шляц.

В акте Невельской чрезвычайной районной комиссии указывалось, что гитлеровцы, оккупировав Невель и Невельский район 15 июля 1941 года, ввели в городе и на селе кровавый террор и насилие.

«Гитлеровская банда головорезов, по указке из Берлина, методически разрушала и уничтожала народное достояние, грабила и истязала граждан района. Тюрьмы, гестаповские застенки, виселицы, грабежи, поджоги и насилия – всюду преследовали советского человека», – говорилось в документе.

В результате «замучено и расстреляно 20 тыс. человек». По данным на конец 1944 года, из района на каторжные работы в Германию было угнано 6,8 тыс. человек.

Кроме того, только из-за закрытия и разрушения оккупантами лечебно-медицинских учреждений в районе умерло 3 тыс. человек. Также гитлеровцы организовали в Невельском районе два лагеря для военнопленных, в которых в невыносимых условиях содержалось в общей сложности 16,5 тыс. человек.

«За время существования в Невельском районе лагерей в них погибло около 9 тыс. человек военнопленных красноармейцев», – говорилось в акте.

Ответственными за массовые казни невинных мирных жителей, истязание и убийства раненых и больных военнопленных, за угон в немецкое рабство советских граждан Невельская комиссия назвала нескольких нацистов, среди которых начальник штаба 263-й дивизии СС Вальтер Гаутман, начальник отдела Невельской полиции безопасности (СД) гауптшарфюрер СС Франц Шторк, начальник Невельского отдела тайной полевой полиции (ГФП) обер-лейтенант Герман Бодэ и другие.

Ранее ФСБ обнародовала материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска.