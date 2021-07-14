 

Для прохождения реабилитации Конор Макгрегор отправится в Дагестан

14.07.2021, 9:11, Разное
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Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отправится на реабилитацию в Дагестан. Об этом 32-летний спортсмен сообщил в своём официальном аккаунте в Twitter.

Информацию с воодушевлением встретили дагестанские фанаты боевых искусств. Многие из них в соцсетях и на форумах пообещали встретить легенду UFC в аэропорту Махачкалы, а некоторые даже предложили ирландцу услуги такси.

Конор Макгрегор отправится в Дагестан– Дорогой Конор! Жду тебя в Дагестане, я отвезу тебя в свой родной аул, где мы будем долго реабилитировать тебя с учётом местных традиций, – написал пользователь с ником Хабиб.

11 июля в Лас-Вегасе состоялся третий по счету бой в лёгком весе между американцом Дастином Порье и Конором Макгрегором, в котором ирландец потерпел поражение, сломав ногу уже в первом раунде. Из октагона Макгрегора увезли на каталке и сразу же отправили в госпиталь. В результате хирургического вмешательства в большую берцовую кость был вставлен интрамедуллярный стержень с винтами и пластинами, которые прикреплены к малой берцовой кости для стабилизации ноги Макгрегора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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