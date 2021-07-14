 

В Украине вторые сутки растет заболеваемость COVID-19

14.07.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Также за минувшие сутки госпитализировано 409 человек, умерло – 25, выздоровело – 797.

11 июля в стране подтвердили 174 случая COVID-19, 12-го – 481.

За сутки в Украине сделали 43 649 тестов на коронавирус: методом ПЦР – 18 572, методом ИФА – 8105, экспресс-тестов – 16 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

С начала эпидемии в Украине заболело 2 242 245 человек, выздоровело – 2 179 076, умерло – 52 665.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1896965303799899

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / «Небольшой шаг навстречу» — Меркель оценила решение Байдена по «Северному потоку — 2»

05.06 / Рогозин поддержал предложение главы НАСА продлить работу МКС до 2030 года

30.01 / Романенко: Как Витренко запутался между ответственным социализмом и свободным капитализмом

09.04 / Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений

12.03 / В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

28.06 / Филькина грамота с “поправками в конституцию” будет признана юридически ничтожной после исчезновения Путина как политического субъекта

17.09 / Из-за неконструктивной позиции РФ инспекция в Шумах невозможна – представитель Украины в ОБСЕ

03.07 / Начаты продажи российского ноутбука «Гравитон»

23.03 / Путин привился от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика