 

Украинка Бех-Романчук впервые в сезоне победила на этапе “Бриллиантовой лиги” в прыжках в длину

14.07.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В финальной попытке украинка прыгнула на шесть метров 67 сантиметров, опередив на два сантиметра действующую чемпионку мира немку Малайку Михамбо – она вторая.

Третьей с результатом 6 м и 46 см финишировала Фатима Диаме из Испании.

В то же время в квалификации украинка прыгнула еще дальше – ее лучшая попытка составила 6 м и 77 см.

Это первая победа Бех-Романчук на этапах “Бриллиантовой лиги” в текущем сезоне.

“6,77 и первое место на этапе “Бриллиантовой лиги” в Гейтсхеде”, – прокомментировала украинка свое выступление в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Контекст:

Бех-Романчук – чемпионка Европы по легкой атлетике 2021 года. В марте на соревнованиях в польском Торуне украинка показала результат шесть метров 92 сантиметра, опередив Михамбо. Бех-Романчук также является вице-чемпионкой мира 2019 года в Дохе (Катар).  

Бриллиантовая лига – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. “Бриллиантовая лига” заменила другую серию соревнований, “Золотую лигу”, старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Fox News – генпрокурор США раскритиковал Голливуд готовность угодить Китаю

12.09 / Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым

14.12 / В ходе протестов в Вашингтоне задержаны 33 человека

21.07 / Эксперты усомнились в «ликвидации» ФБК Навального

18.10 / Бахрейн и Израиль установили дипломатические отношения

07.08 / Задержанным в Минске журналистам запретили въезд в Беларусь на 10 лет

24.10 / “Врачи эмоционально и физически истощены”. В Минздраве рассказали, сколько медиков умерло от COVID-19

30.05 / В масках, но без дистанции. Во Франции провели экспериментальный концерт

12.11 / Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

26.04 / Казанских блогеров наказали за поездку на крыше машины с веслом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика