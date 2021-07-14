Украинка Бех-Романчук впервые в сезоне победила на этапе “Бриллиантовой лиги” в прыжках в длину

В финальной попытке украинка прыгнула на шесть метров 67 сантиметров, опередив на два сантиметра действующую чемпионку мира немку Малайку Михамбо – она вторая.

Третьей с результатом 6 м и 46 см финишировала Фатима Диаме из Испании.

В то же время в квалификации украинка прыгнула еще дальше – ее лучшая попытка составила 6 м и 77 см.

Это первая победа Бех-Романчук на этапах “Бриллиантовой лиги” в текущем сезоне.

“6,77 и первое место на этапе “Бриллиантовой лиги” в Гейтсхеде”, – прокомментировала украинка свое выступление в Instagram.

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Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Контекст:

Бех-Романчук – чемпионка Европы по легкой атлетике 2021 года. В марте на соревнованиях в польском Торуне украинка показала результат шесть метров 92 сантиметра, опередив Михамбо. Бех-Романчук также является вице-чемпионкой мира 2019 года в Дохе (Катар).

Бриллиантовая лига – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. “Бриллиантовая лига” заменила другую серию соревнований, “Золотую лигу”, старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.

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