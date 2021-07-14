В Украине за сутки от коронавируса привили более 100 тыс. человек

За последние 24 часа первую дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы – 43 419 человек.

В течение суток работали 659 мобильных бригад, 1518 пунктов прививки, 33 центра вакцинации.

Больше всего прививок было сделано препаратом Pfizer – 57 900, CoronaVac – 31 732, AstraZeneca – 11 526.

С начала прививочной кампании привито 2 415 054 человек, из них получили первую дозу – 2 415 052 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 258 703 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 673 755 прививок.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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