 

В Украине за сутки от коронавируса привили более 100 тыс. человек

14.07.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последние 24 часа первую дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы – 43 419 человек.

В течение суток работали 659 мобильных бригад, 1518 пунктов прививки, 33 центра вакцинации.

Больше всего прививок было сделано препаратом Pfizer – 57 900, CoronaVac – 31 732, AstraZeneca – 11 526.

С начала прививочной кампании привито 2 415 054 человек, из них получили первую дозу – 2 415 052 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 258 703 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 673 755 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1896971633799266

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Марш равенства в Одессе закончился задержаниями. Двое полицейских пострадали

24.07 / Курс евро впервые с мая превысил 83 рубля

18.12 / По инициативе Кличко Киевсовет соберется на внеочередное заседание для распределения 400 млн на борьбу с коронавирусом

13.07 / Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным

05.07 / Запад критикует Грузию за срыв марша ЛГБТ

21.10 / Правительство Украины уйдет на удаленку

31.03 / Подозреваемого в шпионаже россиянина выдворят из Италии

24.01 / Президент Литвы назвал происходящее в России возвратом к сталинской эпохе

02.08 / Число жертв коронавируса в мире превысило 685 тыс.

20.02 / Биткоин установил новый рекорд, побив отметку в $55 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика