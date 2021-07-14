Маас обвинил Китай в выдвижении “очень четких политических требований” к странам из-за вакцин против COVID-19

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил во время визита на производство вакцины Pfizer в США 13 июля, сообщает The Associated Press.

В случае с Китаем “поставки вакцин также использовались для выдвижения очень четких политических требований различным странам”, подчеркнул Маас.

Такие действия неприемлемы, добавил глава МИД Германии. Пострадавшим странам нужно предоставить альтернативу, таким образом можно будет предотвратить повторение случаев использования поставок вакцин в политических целях, сказал Маас.

Россия и Китай “не смогут продолжать вести свою сложную вакцинную дипломатию в таком духе, целью которой является только усиление их собственного влияния”, если вакцины будут доступны для “как можно большего числа стран и регионов мира”, добавил глава МИД Германии.

Он не уточнил, какие именно страны пострадали от “вакцинной дипломатии”.

Контекст:

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве “видна верхушка верхушки айсберга” и что “история еще не отыграна”.

МИД Китая заявлял, что предоставление страной вакцин против COVID-19 и противоэпидемических материалов другим государствам “не направлено на получение выгоды, нет ни геополитической цели, ни каких-либо политических условий”.

30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Киев не разглашал информацию о соглашении шесть дней. Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

В начале июля глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью китайским СМИ в начале июля высказывал мнение, что принципы партии монобольшинства в Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко 12 июля сказал, что Украина может перенять у Китая опыт “партийной меритократии”, менеджмента и построения стратегий.

13 июля состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Украинского государства в том числе благодарил собеседника за поставки вакцин.

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров. Однако Госдеп США обвинял Пекин в их геноциде и в 2020 году Соединенные Штаты ввели визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая.

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