 

В Google ограничили продолжительность бесплатных групповых звонков

14.07.2021, 8:42, Разное
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В компании Google ограничили продолжительность бесплатных групповых звонков в фирменном сервисе Meet. Теперь, при подключении более трёх пользователей, сеанс связи автоматически прекратится через 60 минут после начала.
Впервые Google Meet открылся для всех желающих в апреле 2020 года, и тогда разработчики, на фоне пандемии, пообещали не ставить никаких ограничений вплоть до 30 сентября 2021 года. За это время официальные представители компании несколько раз переносили время, и финальной датой окончания бесплатных групповых звонков стало 30 июня. Несмотря на это, ограничения начали действовать фактически только через две недели, и уже сейчас пользователи Google Meet в бесплатной версии смогут провести конференцию, длительность которой не должна превышать 60 минут. При этом, как отметили сами представители компании, никаких ограничений для двух пользователей нет, и они, как и прежде, могут свободно общаться до 24 часов. Также, если конференция подходит к установленному времени, включится уведомление. Оно предупредит пользователей, что у них осталось 5 минут до конца сеанса связи.

Такие нововведения направлены в первую очередь не против обычных граждан, а против корпораций. Многие компании начали использовать Google Meet для личных и рабочих конференций, при этом не оплачивая сервис. Таким ходом разработчики вынуждают представителей бизнеса использовать платную версию для видеоконференций.

Источник: 3dnews.ru



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