Кардиолог Франц Мессерли опроверг миф о вреде соли

Кардиолог из медицинского учреждения при Университете Берна Франц Мессерли опроверг миф о вреде соли. Он считает нормальным употреблять больше пяти граммов этого продукта в день.

Именно такое ограничение указывает Всемирная организация здравоохранения, когда говорится о нормировании ежедневного приёма соли. Мессерли, в свою очередь, приводит статистику из Гонконга, где средняя продолжительность жизни составляет 87 лет. При этом, соль присутствует во многих продуктах, и обычный житель употребляет как минимум в два раза больше этой добавки, чем рекомендует ВОЗ.

Американский исследователь Джеймс Ди Николантонио разделяет мнение Франца Массерли. Эксперт проводил анализ 500 экспериментов, в которых изучалось воздействие соли на организм. Оказалось, что при нормальной работе всех органов и без нарушений артериального давления, человек не имеет чувствительности к соли. Также у 55% гипертоников наблюдается иммунитет к негативным последствиям в случае переизбытка добавки.

Источник: crimea.mk.ru