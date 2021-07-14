 

Кардиолог Франц Мессерли опроверг миф о вреде соли

14.07.2021, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кардиолог из медицинского учреждения при Университете Берна Франц Мессерли опроверг миф о вреде соли. Он считает нормальным употреблять больше пяти граммов этого продукта в день.
Именно такое ограничение указывает Всемирная организация здравоохранения, когда говорится о нормировании ежедневного приёма соли. Мессерли, в свою очередь, приводит статистику из Гонконга, где средняя продолжительность жизни составляет 87 лет. При этом, соль присутствует во многих продуктах, и обычный житель употребляет как минимум в два раза больше этой добавки, чем рекомендует ВОЗ.

Американский исследователь Джеймс Ди Николантонио разделяет мнение Франца Массерли. Эксперт проводил анализ 500 экспериментов, в которых изучалось воздействие соли на организм. Оказалось, что при нормальной работе всех органов и без нарушений артериального давления, человек не имеет чувствительности к соли. Также у 55% гипертоников наблюдается иммунитет к негативным последствиям в случае переизбытка добавки.

Источник: crimea.mk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / Мнение: Противоречие старое, решение новое

08.06 / Как просто убрать пятна масла с одежды: помогает сода, крахмал и ацетон

01.07 / Мнение: Суфражистка на мужском митинге

28.06 / Ученые представили уникальный замок для рта для борьбы с лишним весом

12.07 / В Apple Pay появилась возможность подключения карты «МИР»

01.11 / Умерла директор фильмов «Большая перемена» и «Джентльмены удачи» Александра Демидова

07.03 / Мнение: 2 гвоздики товарищу Сталину в Таллине

01.01 / Мнение: Закон против оскорблений, хамство в регионах и буйство в Нью-Йорке

11.12 / Психолог рассказала о способе спастись от одиночества в Новый год

04.09 / Мнение: Ярость в провинции…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика