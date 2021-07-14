Названы 5 неожиданных причин, по которым машина не пройдет техосмотр

Эксперты сферы транспортных средств рассказали о том, как подготовить машину к техосмотру. Специалисты назвали неожиданные причины, которые могут помешать автомобилю пройти техосмотр.

Каждый владелец транспортного средства обязан содержать его в надлежащем состоянии, чтобы эксплуатация машины не привела к аварии и жертвам. Для этого законодательством предусмотрена процедура технического осмотра, которую необходимо проходить регулярно. Однако не все автомобили могут с успехом получить документы о соответствии нормам, эксперты сферы назвали неожиданные причины, которые не позволят получить диагностические карты о ТО. В первую очередь, следует учитывать необходимость наличия такой простой, но очень важной детали, как брызговики. Их предназначением является защита машины от грязи, из-за чего отсутствие данного элемента может помещать пройти осмотр.

Также обратят внимание сотрудники центра ТО на дополнительные секции, размещенные на зеркалах заднего вида. Подобные небольшие наклейки сферической формы могут счесть тюнингом, неуместным и запрещенным законодательством. Поэтому перед отправкой в мастерскую этот аксессуар лучше снять. Придираются порой сотрудники СТО и к оплеткам рулевого колеса, поскольку при ее некачественном креплении руль способен произвольно двигаться, мешая управлению.

Проблемы могут возникнуть у автовладельца и при демонтированных в салоне сидениях. Попытка таким образом увеличить пространство внутри машины также считается нарушением, что помешает получению необходимых для дальнейшей эксплуатации авто документов. Обязательно необходимо следить за хорошим внешним видом машины, так, обратят внимание специалисты центра техосмотра и на большое количество ржавчины на деталях и корпусе.

Источник: car.ru