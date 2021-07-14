В МИД объяснили контакты Москвы с талибами

Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами (движение «Талибан»; запрещено в России) из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Кабулов заявил, что Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США, передает РИА «Новости».

«Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов (…) Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано», – сказал он.

Спецпредставитель по Афганистану добавил, что если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно.

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а РФ может разговаривать с любой из сил в Афганистане», – заключил дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров указал, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. РФ решила обсудить с США последствия вывода войск из Афганистана.

Делегация из четырех членов движения прибыла была с визитом в Москве 8-9 июля. Она провела переговоры с Кабуловым. В Кремле заявляли о необходимости переговоров с талибами.

При этом спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры.

Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии, в Таджикистану предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами (движение «Талибан»; запрещено в России) Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему талибы пообещали Москве не переходить границ.