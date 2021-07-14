Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2»

Германия и Соединенные Штаты достигли прогресса в вопросах реализации проекта «Северный поток – 2», сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям», – сообщил Маас, передает ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства не стал предсказывать, будет ли объявлено о прорыве на переговорах по «Северному потоку – 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Белом доме, намеченной на 15 июля.

«Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», – подчеркнул министр, уточнив, что сроки отходят на второй план. «Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне», – сказал Маас.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

Перед этим глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2».