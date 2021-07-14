Матыцин рассказал о настроении сборной перед Олимпиадой

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что морально подавленного настроения у российских олимпийцев из-за отсутствия национальных символов на Олимпиаде нет.

В среду министр провел встречи с рядом соборных России, которые во Владивостоке готовятся к Олимпиаде в Токио. В том числе он пообщался со сборными по триатлону, стрельбе из лука, спортивной борьбе и боксу. Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Сегодня встретились со спортсменами, тренерами. Видим, никакого морально подавленного настроения нет, настроение рабочее. Все понимают, что 5 лет подготовки – сложный период, и они много доказали и совершили подвиг, попав в сборную, и максимально реализуют весь потенциал», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, в РФ будет максимальная поддержка спортсменов, чтобы они не чувствовали себя «уехавшими без поддержки национальных символов».

«Все будут в равных условиях. Мы понимаем, что пандемия накладывает жесткие требования со стороны организаторов и по пребыванию, и условиям выступления. Не будет зрителей на трибунах вообще. Все сборные команды, не только наши, будут лишены энергетической подпитки (от зрителей)», – сказал министр.

Он добавил, что гимн будет звучать в России, здесь будут спортсменов поддерживать.

«Будем песни петь, (поддерживать) символами наших цветов. В душе все равно все будут петь», – сказал министр.

Матыцин сообщил таккже, что в Приморье создали максимально комфортные условия для подготовки и акклиматизации сборных РФ к Олимпиаде в Токио.

«Дело не в том, как я оцениваю, а в том, как чувствуют себя здесь спортсмены, тренеры. Все нацелены на успешное выступление нашей сборной. Из общения с нашими коллегами из сборных вижу, что условия созданы максимально комфортные и бытовые, и по питанию, и тренировочные», – сказал министр.

«Никаких претензий со стороны сборных нет. Надеемся, что и акклиматизация пройдет успешно», – добавил он. Он поблагодарил за помощь власти региона и руководство ДВФУ, где проходят подготовку олимпийцы.

Матыцин рассказал также, что не будет присутствовать на Олимпиаде в Токио из-за ограничения участия представителей правительства, но душой будет там.

«К большому сожалению, не планирую по известным причинам, связанным с ограничением участия представителей правительства. Душой буду там. Здесь работает профессиональная команда, создан штаб, начнет работать с 15 числа в РФ. И тот штаб, который будет возглавлять президент Олимпийского комитета в Токио, мы взаимодействуем в режиме 24/7. Надеемся, тот опыт, который есть у тренеров, спортсменов, позволит исключить всякие риски, которые могли бы помешать успешному выступлению», – отметил министр.

Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах.