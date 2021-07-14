Мнение: О потрясающем «переобувании» Путина

Вот это совершенно точно надо заносить в анналы и отливать в граните. Как хрестоматийную иллюстрацию просто феноменальной гибучести нынешнего «Самого Главного»!

И ведь всё просто – и без затей…

Смотрите сами.

Делай – раз!

Этот мем родился два с половиной года назад.

11 декабря 2018 года президент России Владимир #Путин присутствовал на заседании Совета по правам человека, когда журналист Николай Сванидзе задал вопрос о судьбе правозащитника Льва Пономарёва (того арестовали на 16 суток за пост в Фейсбуке). Ничтоже сумняшаси, глава государства ответил, что Лев Пономарёв якобы призывал к несанкционированным митингам и шествиям. И что власти не хотят, чтобы в России происходили события, как во Франции, где накануне рабочие выступили против повышения цен на бензин, за снижение налогов и увеличение минимальной зарплаты.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут всё подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», – буквально заявил он.

Квинтэссенция этой фразы немедленно стала мемом и в разных вариациях разлетелась по русскоязычному сегменту соцсетей…

Делай – два!

«Ужесточение мер по #коронавирус­у, подобных тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными, развитие ситуации с пандемией говорит в пользу таких решений». Об этом заявил рупор Владимира Путина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на прямой вопрос, планируются ли антиковидные ограничения в России.

Интерес к теме был вызван сообщениями о том, что в понедельник, 12 июля, президент Франции Эммануэль #Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться #санкции. Также глава 5-й республики сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

Кто бы из разумных людей спорил, что разумные ограничения в нынешней ситуации важны и нужны для защиты общественных интересов и здоровья граждан. Для защиты их права на #жизнь, которое антиваксеры ставят под угрозу. Но сам подход…

Аппарат насилия из иностранных практик берём, аппарат демократии напрочь игнорируем. Ну и какой кадавр получится в итоге?

Или – уже получился?

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