 

Землю ждут рекордные наводнения из-за колебаний орбиты Луны

14.07.2021, 8:02, Разное
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Не секрет, что происходящие на нашей планете ураганы, наводнения и прочие катаклизмы происходят из-за глобального потепления. Однако имеется еще один немаловажный фактор, который существенно влияет на планетарную погоду – колебания орбиты Луны.

«Этого еще не хватало!» – скажет обычный обыватель, который впервые познакомится с этим пугающим утверждением ученых из NASA. Однако, это вполне реальное природное явление, которое в следующем десятилетии, по мнению американских исследователей, станет наиболее значимым. Благодаря ему нас ждут рекордные наводнения, которые для многих из населяющих прибрежные территории людей могут стать просто катастрофичными.

Согласно научным данным, продолжительность лунных колебаний составляет примерно 18,6 года. Первую половину этого периода Луна «гасит» приливы, а во второй половине наоборот – увеличивает их. По расчетам ученых, начало активной фазы придется на 2030-е годы. Обычные приливы увеличатся на 0,6 метра, и под ударом окажутся более обширные прибрежные территории.

Кроме этого в этом столетии исследователи из NASA ожидают усиление наводнений из-за подъема уровня мирового океана. Так, например, в 2020 году США пережило почти 600 приливных наводнений, а в следующем десятилетии это число может увеличиться троекратно.



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