Уфолог заявил о 8-километровом звездолете в лунном кратере

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14.07.2021, 7:59, Разное
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Известный уфолог, виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что ему удалось разглядеть на снимке лунной поверхности припаркованный космический корабль.

По мнению исследователя, таинственный звездолет скрывается в тени лунного кратера.

Скотт Уоринг заявил о 8-километровом звездолете в лунном кратереФотография южной поверхности Луны, которую исследовал Уоринг, находится в официальном архиве NASA. Она была получена зондом миссии «Клементина».

Уфолог считает, что космический корабль пришельцев имеет длину от 5 до 8 километров. Объект имеет два рукава с каждой из четырех сторон, а его центр имеет круглую форму.

Скотт Уоринг недоумевает, почему NASA скрывает от общественности подобные находки. Луна находится в 384 000 км от Земли, а мы полагаемся на снимки американского космического агентства. NASA, полагает уфолог, пользуется тем обстоятельством, что никто туда попасть не может. Он уверен, что рано или поздно присутствие жизни на Луне будет раскрыто.



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