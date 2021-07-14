В Петербурге из-за завала в крематории начали бесплатно хоронить умерших от коронавируса

Как отмечают журналисты, такое решение приняли на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона из-за того, что петербургский крематорий не справляется с наплывом умерших.

Президент Ассоциации Валерий Ларькин сообщил, что крематорий работает сейчас в полную мощность: все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 каждый день.

Временных ограничений по этому решению нет, добавил он. Бесплатными стали также услуги по транспортировке умерших из морга.

“Новая газета” подчеркивает, что такое решение вряд ли нанесет ощутимый удар по похоронному бизнесу города. За последний год выручка компаний, работающих в ритуальном бизнесе, увеличилась на 10–30%.

Издание добавляет, что неизвестно, какую бесплатную альтернативу городские власти будут предоставлять гражданам. Ранее родственники умерших петербуржцев выбирали кремацию не только как более дешевый вариант, но и потому, что места на городских кладбищах сегодня почти закончились.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В России с начала эпидемии подтвердили 5,8 млн случаев COVID-19, 144,5 тыс. человек умерли. В Санкт-Петербурге подтвердили 494 тыс. случаев, умерли 17,7 тыс. человек.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

По словам вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за “Дельта”-штамма, написало ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Россия – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

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