 

В Канаде нашли 160 безымянных могил у бывшей школы-интерната

14.07.2021, 7:52, Новости дня
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Могилы были найдены недалеко от промышленной школы Купер на острове Пенелакут. Эта школа действовала с 1889 по 1975 год и называлась “канадским Алькатрасом” из-за ее удаленности и невозможности оттуда сбежать. Ею управляла католическая церковь при финансовой поддержке федерального правительства.

В период с 1890 по 1966 год в школе умерло более 100 учеников. Две сестры утонули при попытке к бегству в 1959 году, а еще одна ученица покончила жизнь самоубийством в 1966 году.

Федеральное правительство Канады взяло на себя управление заведением в 1969 году и закрыло школу в 1975 году. Двадцать лет спустя бывший сотрудник признался в трех обвинениях в сексуальном насилии над учениками.

Контекст:

Как отмечают Reuters и The Guardian, в 2015 году было опубликовано исследование о политике канадских властей XIX века, когда 150 тыс. детей индейцев были вынуждены посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур и интегрироваться в канадское общество.

Детям, зачисленным в такие школы-интернаты, запрещалось говорить на родном языке, они подвергались физическим издевательствам, изнасилованиям, их морили голодом. В результате таких действий умерло не менее 4100 детей в 130 школах, данные о жертвах продолжают обновляться.

В конце мая представители общины “Народ слияния” объявили, что нашли братскую могилу на территории бывшей канадской школы-интерната для детей индейцев в городе Камлупс. В захоронении были останки 215 детей, некоторым из погибших было не более трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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