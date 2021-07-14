Авиакомпания Lufthansa заменит приветствие “Дамы и господа!” на гендерно-нейтральное

Требование по изменению приветствия распространяется на все авиакомпании, входящие в группу Lufthansa, включая Swiss, Austrian Airlines и Eurowings.

Альтернативными формами обращения могут быть “Доброе утро/полдень/вечер”, “Добро пожаловать на борт” или “Уважаемые гости”.

Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только по отношению к пассажирам, но и при коммуникации внутри компании.

Контекст:

Lufthansa – флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы. В общем счете Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям

Ранее от приветствия “Дамы и господа, мальчики и девочки” отказались в тематических парках Disney, писало издание Independent. Вместо этого во время представлений в парках будет использоваться выражение “Добрый вечер, мечтатели всех возрастов”.

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