Производство электрических автомобилей оказалось на треть вреднее, чем обычных

Производство современных электрических автомобилей оказалось на треть вреднее, чем обычных с двигателями внутреннего сгорания. Об этом рассказали учёные из Аргонской национальной лаборатории в Чикаго.

Во время своего тестирования они использовали в качестве тестового образца производство одного из самых популярных электромобилей в мире – Tesla Model 3. В противовес ему было поставлено создание одной модели Toyota Corolla. При учёте затрат на энергию и поддержание производственной мощности, выбросы в атмосферу в случае с обычной машиной были на 32% меньше, чем в случае с электрокаром. Таким образом, сугубо создание «электричек» сильнее сказывается на экологии.

Несмотря на это, сам автомобиль с электрическим мотором не выбрасывает в окружающую среду вредных газов. В связи с этим при регулярном использовании количество вредных выбросов нивелируется пропорционально пройденным километрам. Аналитики подсчитали и этот аспект. В ходе исследования учитывалось не только пройденное расстояние и средние выбросы машины без ДВС, но также то, как именно будет заряжаться электромобиль. Это необходимо из-за того, что во многих странах подавляющее количество электроэнергии добывается на угольных ТЭС.

По итогу сравнения, самый длинный путь придётся пройти электрокару в Китае и Польше. Там, чтобы “отбить” выброс вредных веществ, машине нужно проехать немногим больше 126 тыс. километров. Меньше всего в Норвегии – 14 тыс. США тоже занимает низкую строчку, так как там электромобилю понадобиться всего 21 тыс. километров для того, чтобы начать приносить пользу экологии.

Источник: www.elec.ru