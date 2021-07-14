Солистка группы Kazka совершила каминг-аут, вслед за Филиппом Киркоровым поддержав «квиров»

Солистка группы Kazka высказала свое мнение относительно «квиров». При этом Александра Зарицкая совершила каминг-аут, намекнув на свою нетрадиционную ориентацию.

В беседе с журналисткой Екатериной Осадчей вокалистка Kazka прокомментировала недавние признание с бисексуальности другого украинского артиста, певца Melovin. Прямо на сцене фестиваля Atlas fest участник «Евровиления-2018» поцеловал сначала девушку из своей группы, а потом парня. Позже в соцсетях он возмутился тем, что кадр не вошёл в телеэфиры, подтвердив свои нетрадиционные взгляды на сексуальность. Филипп Киркоров, давно следящий за творчеством артиста, поддержал парня, выразив восхищение его смелостью. Между тем, скандальный поступок молодого артиста вызвал много критики.

В эфире программы «Светская жизнь», которую Осадчая ведёт на телеканале «1+1», Зарицкая также выразила свою солидарность с коллегой. Более того, с ее слов, она сама относится к людям, которые выступают за проведение прайдов и права так называемых «квиров». Как сообщают СМИ, солистка группы Kazka намекнула на свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу. С ее слов, за таких людей при необходимости надо даже драться.

Источник: sobesednik.ru