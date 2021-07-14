 

Ксения Бородина заявила, что не собирается страдать из-за развода

14.07.2021, 7:48, Разное
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В комментариях в микроблоге Instagram подписчики написали, что Ксения Бородина неправильно реагирует на расставание с Курбаном Омаровым. Телеведущая ответила, что не собирается страдать из-за развода.
Несмотря на непростой период, знаменитость ведет активный образ жизни и не позволяет никому себя жалеть. Ксения Бородина демонстрирует, что все в порядке и ничего страшного не случилось. Она обратилась к поклонникам с просьбой не заставлять ее оправдываться и объяснять, почему она не грустит. Ведущая «ДОМа-2» заявила, что поклонники ничего о ней не знают. Если им хочется плакать, то пусть они это и делают, а не пристают к ней с расспросами. Ксения Бородина выглядит счастливой и интересно проводит время. Несколько раз она демонстрировала в Instagram шикарные букеты. Подписчики даже предположили, что у ведущей появился поклонник. Очевидцы видели, как звезда проводила время в компании армянского бизнесмена Эрика Авагяна.

На развод с Курбаном Омаровым ведущая «ДОМ-2» подала в конце прошлого месяца. На просьбу одной из подписчиц сохранить семью Ксения Бородина ответила, что «есть такие вещи, которые простить невозможно».



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