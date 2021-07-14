 

Китай предложил Таджикистану укрепить стратегическое сотрудничество

14.07.2021, 7:32, Новости дня
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Китай готов укрепить стратегическое сотрудничество с Таджикистаном, содействовать совместному продвижению инициативы «Один пояс – один путь», ускорить подписание планов торгово-экономического сотрудничества, сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

«В контексте нормализации контроля и профилактики эпидемий Китай готов укрепить стратегическое сотрудничество с Таджикистаном, содействовать качественному совместному продвижению инициативы «Один пояс – один путь», вопреки тенденциям поддерживать рост двусторонней торговли, ускорить обсуждение и подписание планов среднесрочного и долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, содействовать упрощению процедур торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и ликвидации бедности», – приводит ТАСС слова Ван И, которые привела пресс-служба МИД КНР.

Как указал глава китайского внешнеполитического ведомства, КНР продолжит оказывать поддержку Таджикистану в области вакцинации, будет содействовать сотрудничеству двух стран в сфере медицины и здравоохранения, помогать Таджикистану окончательно справиться с эпидемией.

Ван И отметил, что Китай и Таджикистан всегда понимали друг друга, доверяли и оказывали взаимную поддержку, защищали общие интересы развивающихся стран. Он также выразил благодарность за то, что Таджикистан всегда поддерживал КНР в вопросах, касающихся ее ключевых интересов. «Китай будет решительно поддерживать Таджикистан в защите его независимости, национального суверенитета и безопасности и будет выступать против любого вмешательства во внутренние дела Таджикистана», – резюмировал министр.

В мае 2020 года министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что власти КНР собираются расширить масштабы взаимодействия с Таджикистаном. Он также выразил уверенность в успешном развитии проектов инициативы «Один пояс – один путь» с участием Узбекистана.



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