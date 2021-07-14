 

Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19

14.07.2021, 7:32, Новости дня
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Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве уже проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.

«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», – добавил Гинцбург.

Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.

Ранее Гинцбург оценил возможность вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V».



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