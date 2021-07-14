 

Матыцин раскрыл требования к новому тренеру сборной РФ по футболу

14.07.2021, 7:32, Новости дня
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Назначение нового главного тренера сборной РФ по футболу произойдет до начала отборочных матчей чемпионата мира 2022 года, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», – приводит слова министра спорта ТАСС.

В прошый четверг РФС совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная РФ под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым тренером сборной РФ по футболу.



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