 

Ученый раскрыл особенности распространения новой волны COVID в России

14.07.2021, 6:38, Новости дня
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», – приводит ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Однако, как отметил ученый, регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости.

Инфекционист добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в РФ выявили 24702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания.



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