«Началась активная работа по проекту «анти-Россия»

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14.07.2021, 6:16, Разное
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Путин объяснил, зачем написал статью об Украине.

Статью «Об историческом единстве русских и украинцев» президент Владимир Путин решил написать на фоне ситуации с русскоязычными гражданами в Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сегодня заявил глава государства.

«Речь идет о том, что русские люди на территории исторической РФ объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории. Это было одним из триггеров появления этой статьи»,

— пояснил он.

Путин сообщил, что его беспокоит начало активной работы по проекту «анти-Россия» в Украине. По словам российского лидера, такая работа ведется не без помощи третьих государств. Также глава государства вспомнил про закрытие СМИ, связанных с политиком Виктором Медведчуком.

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Накануне Путин опубликовал статью об истории взаимоотношений Москвы и Киева— про то, как мы были единым государством, а затем между нашими странами не без «помощи» Запада начались разногласия. Текст вышел спустя две недели после «прямой линии», в ходе которой президента спросили про Украину.

Как отмечает Русская служба «Би-би-си», впервые о существовании «масштабного проекта» под названием «анти-Россия» в 2010 году сообщило издание «Столетие.ру» в статье «Грузию спасут фермеры из ЮАР». В ней говорилось, что проект в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили. Год спустя этот же проект упоминался в серии конспирологических книг с такими названиями как «Доктрина Даллеса в действии» или «Збигнев Бжезинский: сделать Россию пешкой».

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Источник: Новая газета



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