Ученые: Употребление жирной рыбы может немного облегчить мигрень

Американские исследователи провели исследование, которое показало, что с помощью некоторых продуктов можно немного облегчить приступы мигрени. Речь идет об употреблении в пищу жирной рыбы.

Эксперты считают, что если меньше добавлять в салат растительное масло, а больше – жирной рыбы, то приступы мигрени станут короче и будут беспокоить намного реже. В исследовании ученых приняли участие 188 добровольцев, средний возраст которых был 38 лет. Среди них было 88% представительниц прекрасного пола. Все они страдали от мигрени, которая могла длиться 5-20 дней в месяц, примерно по 5,4 часа. Испытуемых разделили на три группы. Одна из них потребляла много жирной рыбы и мало линолевой кислоты, которая содержится в различных маслах. Другая – ела рыбу и большое количество линолевой кислоты. Представители третьей группы придерживались диеты «среднестатистического жителя США». В их рационе было мало жирной рыбы, но много продуктов с добавление растительных масел.

На протяжении исследования добровольцы вели дневник, в котором отмечали частоту и длительность приступов мигрени. Самые лучшие результаты продемонстрировали представители первой группы. Когда они ели много жирной рыбы и ограничивали себя в употреблении растительного масла, головные боли были по 3,2 часа примерно 9 раз в месяц.

Источник: pravda-nn.ru