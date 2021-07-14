 

“Мертвая жизнь”: Тяжкое горе припавшей к бутылке актрисы Шиманской

14.07.2021, 5:54, Разное
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Актриса советского кино Марина Шиманская прославилась, благодаря фильму “Берегите женщин”. Молодая артистка безумно понравилась зрителям, они буквально влюбились в ее внешний облик. Однако такая всесоюзная слава вызывала у Марины Шиманской лишь раздражение. Кинодива стремилась показывать людям талант, а не симпатичное лицо. Казалось, уже тогда в ее жизни все пошло не по плану.

Разительные перемены навалились на актрису в 80-е годы. Она снялась в ряде удачных кинокартин, вышла замуж за звезду “Спортлото-82” Альгиса Арлаускаса. Этот брак оказался для артистки роковым. Родив в 1990-м ребенка, Марина Шиманская эмигрировала в Испанию, где в то время уже пребывал ее супруг. На чужбине женщине приходилось тяжело: суровый быт, незнание языка, отсутствие близких друзей омрачали звезду.

Оставившая карьеру ради мужа Марина Шиманская получила нож в спину.
Альгис Арлаускас бросил жену через 35 лет совместной жизни. Мужчина предпочел верной хранительнице очага ее подругу. Из-за предательства избранника артистка пристрастилась к бутылке. Пагубная привычка полностью одолела ее. “Это такой ужасный момент, когда ты живешь свою жизнь и понимаешь, что она мертвая”, — описывала свое состояние Марина Шиманская.



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